1950ndate elu on täis traagikat ja tragikoomikat. Raske on olla kahepalgelises maailmas hea laps, et täituks suurim soov - ema tuleks koju tagasi.

R: Moonika Siimets. O: Helena Maria Reisner, Tambet Tuisk, Eva Koldits jt. On aasta 1950, stalinismi kõrgaeg. Kuueaastase Leelo silme all viiakse ta koolidirektorist ema püssimeeste vahel ära. Ema lubab tagasi tulla, kui Leelo on hea laps. Aga kui hästi ka tüdruk käituda ei püüa, ema ei tule ikka. Film vaatleb läbi lapse silmade tolle sünge aja kahtlustusi, hirme ja kahepalgelisust, mida lapsel oma siiruses on keeruline mõista. Film põhineb Leelo Tungla autobiograafilistel romaanidel "Seltsimees laps ja suured inimesed" ning "Samet ja saepuru" ning valmis Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks.