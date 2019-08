Reisile minuga

Atlase mägede berberite elu käib aastaaegade vaheldumise ja põllumajanduslike hooajatööde rütmis. Siinseid lumiseid mäetippe võrreldakse Prantsuse Alpidega. Essaouira asub Maroko läänerannikul, lausa Atlandi ookeani ääres. Aafrika linnad on mõnes mõttes sarnased - tänaval kaubitsemine kuulub nende elu kõige loomulikuma osa hulka. Siin jalutades tundub, et ilma elupuust tehtud karbikeseta pole üldse võimalik elada. Sama käib argaaniaõli kohta. Kitsed, kes jumaldavad argaaniapähkleid, pole mitte ise roninud maantee ääres suurte argaaniapuude otsa maiustama, vaid neid on sinna tõstnud ikka karjused, kes iga foto eest kopsaka summa küsivad. Saates jõuame ära käia ka Majorelle'i aias - imekaunis pargis, mille ostis prantsuse maalikunstnikult Jacques Majorelle'ilt Yves Saint Laurent. Siin on ka prantsuse moekuninga haud. Marokos filmisid Jaan Tätte, Tiina Park ja Peeter Ülevain. Saate tootis Free Studio.