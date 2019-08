Keisrilõige

Mati Põldre autorifilm pöördelise 1991. aasta 19., 20. ja 21. augustist. Kuidas Eesti riik taas sündis ja milliseks on ta filmi tegemise hetkeks 1996.aastal kujunenud? Oma vägagi erinev ja oluline osa Eesti Vabariigi iseseisvuse taastamisel on nii Soome Vabariigil, Islandi Vabariigil ja Taani Kuningriigil ning teistelgi Põhjamaadel. See oli ärev ning otsustav aeg. Filmis on kajastatud ka Reijo Nikkilä ja Kari Ahola poolt sama aasta augustis Moskvas filmitud materjale ja on kasutatud Eesti Televisiooni, Yleisradio, Tallinnfilmi, Eesti Video, perekond Jaaniski, Enn Nõu, Eesti Raadio ja ETA video-, filmi-, fono- ja fotoarhiivi materjale.