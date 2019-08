Reisimine seostub paljudele eeskätt puhkusega, ent Tiia Maria ja Malle jaoks on see töö. Kahe tarmuka ja heasüdamliku daami ülesandeks on...

Reisimine seostub paljudele eeskätt puhkusega, ent Tiia Maria ja Malle jaoks on see töö. Kahe tarmuka ja heasüdamliku daami ülesandeks on laeva- ja rongireisijate heaolu eest hoolitsemine, seda nii Helsingi kui ka Viljandi suunal. Režissöör Krista Luts, autor-toimetaja Piret Jürman, produtsent Hannela Lippus.