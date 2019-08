Saga on uurimisest eemaldatud ja teda asendab endine kolleeg Rasmus Larsson. Freddie Holst otsib meeleheitlikult Jeanette'i, kes kannab tema last. Ta leiab tüdruku kinniseotuna, vastsündinud laps aga on kadunud. Henrik nõuab, et Saga kutsutaks uurimise juurde tagasi. Koos otsivad nad vastsündinu jälgi. Nad mõistavad viimaks seost ohvrite vahel ja taipavad, kes on mõrvar. Aruanne Saga ema surma kohta on valmis. Saga peab läbi lugema oma tunnistuse, mis seejärel saadetakse süüdistajale. Kas ta mõistetakse ema surmas süüdi?