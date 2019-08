Läti idaossa satub eestlane harva, aga just siia jäävad avarad maastikud kaunite järvesilmadega - seda ala kutsutakse siniste järvede maaks.

Meie jõevähile on tekkinud võõrvähiliikide näol ohtlikud vaenlased. Nii signaal- kui ka ogapõskne vähk on jõevähile agressiivsed elupaiga ja toidukonkurendid, aga mis veel hullem, nad levitavad jõevähile surmatoovat haigust - vähikatku. Ainuke lootus võõrliigist vabanemiseks on väljapüük. Vänget haisu eritavaid lutikaid on Eestis sadu, kuid just mõnede kilplutikate puhul tekib küsimus: kuidas kaunis välimus ja vastik hais küll kokku sobivad? Autorid Kristo Elias, Sander Loite, Hannes Rohtma. Režissöör Keiti Väliste, operaatorid Madis Reimund, Aivo Rannik, Hannes Rohtma, helirežissöör Rein Fuks, toimetaja-produtsent Õie Arusoo.