R: Nanni Moretti. O: Margherita Buy, Giulia Lazzarini, John Turturro, Nanni Moretti jt. Draama. Soe ja eluline, universaalsete küsimuste üle mõtisklev draama. Peategelane Margherita (Margherita Buy) on filmirežissöör, kelle ema Ada (Giulia Lazzarini) viibib haiglas, oodates lähenevat lõppu. Kui Ada on lõputult leebe, soe ja mõistev, siis sisemises kriisis Margherita on omajagu enesekeskne - illlusoorne filmimaailm nõuab tähelepanu reaalsuse arvelt. Lisaks tuleb Margherital tegelda oma tütrega, kes on sirgumas nooreks naiseks. Emade ja tütarde kolm põlvkonda on kõrvu eluetappide ning hoiakutena. Kõrvutuvad ka reaalsus ja filmitegemine, kus Ameerikast kohale transporditud staar (John Turturro) osutub sümpaatseks kehkenpüksiks. Nanni Moretti film on kummardus emale ja nagu toonitavad mitmed detailid, on film ka üksjagu autobiograafiline. Margherita tegelaskuju on siin kui Moretti alter ego, Moretti ise mängib aga Margherita tagasihoidlikku venda. Mõningase koomilise balansi toob filmi John Turturro. Muusikalises kujunduses kuuleme ka Arvo Pärdi töid. „Minu ema“ esilinastus Cannes’is, kus Moretti pälvis Oikumeenilise Žürii auhinna. Kümne Itaalia filmiauhinna (David di Donatello) nominent, võitis neist kaks. Kahe Euroopa filmiauhinna nominent.