"Noorelt õpitud" viib meid aastasse 1955, aega, mil Stalini päike oli kahe aasta eest kustunud, ent järgmise juhi algatatud sula ei olnud veel käes. See on dramaatilisest pingest laetud üleminekuaeg, milles ühe maakooli keskkoolinoored heitlevad oma täiskasvanuks saamise raskustega. Aga samas elavad nad oma elu ilusamat aega. Olgu lisatud, et filmi võtted käisid ka nendel päevadel, kui Moskvas toimus tagurlaste riigipöördekatse ja Eesti manööverdas end Nõukogude Liidu rongist lahti. Ja üks filmimiskoht oli seesama koolimaja Pärnus, kus kunagi oli õppinud Konstantin Päts. 1996. aasta alguses tunnistas Eesti Filmiajakirjanike Ühingu liikmetest koosnev žürii Jüri Sillarti teose „viisaastaku parimaks mängufilmiks“. Režissöör Jüri Sillart, stsenarist Rein Saluri, operaator Mait Mäekivi, kunstnik Mats Õun, helilooja Kuldar Sink. Osatäitjad Erki Veling, Tiina Vilu, Gaute Kivistik, Sulev Luik, Tõnu Kark, Ülle Kaljuste, Maria Klenskaja jt. Tallinnfilm, 1991. Esilinastus Tallinnas 3. veebruaril 1992.