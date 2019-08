Mart Sander - mees, kelle kohta võib liialdamata öelda multitalent. Laiem publik teab teda kui suurepärast telešõude juhti, kes suudab üheaegselt...

Mart Sander - mees, kelle kohta võib liialdamata öelda multitalent. Laiem publik teab teda kui suurepärast telešõude juhti, kes suudab üheaegselt laulda, lavastada, dirigeerida, näidelda ja kujundada - mida iganes vaja. Mees, kes kogub kirglikult vanavara ja maalib näituste kaupa pilte. Kellele võõrkeeled jäävad iseenesest külge ja kes oma mahlakate, enesekindlate sõnavõttudega on ajakirjanike jaoks puhas rõõm. Mitu meest on ühe nime taga peidus? Ja kes ta siis ikkagi on? Saatejuht Grete Lõbu, režissöör Kalev Lepik, produtsent Kaia Häelme.