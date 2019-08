Meie lõunanaaber Läti tähistab oma 100. sünnipäeva. "Osoon" käis lätlastel külas, et uurida, mida uut ja huvitavat pakub Läti loodus.

Meie lõunanaaber Läti tähistab oma 100. sünnipäeva. "Osoon" käis lätlastel külas, et uurida, mida uut ja huvitavat pakub Läti loodus. Alustame oma külaskäiku Veclaicenest, eesti keeli Vana-Laitsna maastikukaitsealalt, mis on loodud Läti kauni ja mitmekülgse looduse ning kultuuripärandi kaitseks. Vaid paar kilomeetrit Eesti piirist, Korneti ürgoru ja mägede vahel räägib Läti elust ja piirideta loodusest Janis Prangels ehk Prangli Jaan. Maurini ökofarmis näeme poolmetsikuid konikuid ja saame tunda "pirtsi" mõnusid. Pea viiskümmend aastat on Pärnumaal, Läti piiri-äärses roostikus uuritud roolindude elu. Mida andmed roolinnustiku ja siinse keskkonna kohta räägivad? Sirelased on omapärased tegelased, kes püüavad jäljendada teisi putukaid. Kes on markeerunud herilaseks, kes mesilaseks, ikka selleks, et pääseda linnu noka vahele sattumast. Autorid Kristo Elias, Sander Loite ja Hannes Rohtma. Režissöör Keiti Väliste, operaatorid Madis Reimund, Mattias Veermets, Hannes Rohtma, helirežissöör Rein Fuks, toimetaja-produtsent Õie Arusoo.