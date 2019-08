Kreisiraadio tänutuur

Kreisiraadio tänulikkus oma publiku suhtes on nii suur, et üksvahe mindi koguni tuurile, et seda tunnet kuidagimoodigi väljendada.

Kreisiraadio tänulikkus oma publiku suhtes on nii suur, et üksvahe mindi koguni tuurile, et seda tunnet kuidagimoodigi väljendada. Tuuril andsid end vanadest tegelastest näole Alev Ström, Raul-Jaak-Ervin Üksjalg-Värav, Hanskan Toss jt. Uutest tegijatest võis näha Vambulo Lagunovit. Uhiuusi tegelasi sündis tuuri käiguski. Näiteks kurikuulsad Maadevahetajad! Kõik see tänulikkus jäi kogemata Tartu Vanemuises filmilindi külge. Režissöör Rene Vilbre.