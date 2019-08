Meditsiinitudeng Kristina on organisatsiooni "Serve the City" vabatahtlike grupijuht ja ühel ilusal laupäeval suundutakse Kopli poolsaarel asuvasse supikööki. Eesmärgiks on ravida eluheidikute keha ja hingehaavu, jätta endast maha parem Tallinn. Kas maailma parandamine ongi nii lihtne ja lõbus nagu organisatsiooni reklaamis lubatakse?