Osoon on ajas muutunud. 25 aastaga on kogunenud muljetavaldav kogus arhiivimaterjali, mida jagame oma vaatajatega.

Esimene "Osooni" saade läks eetrisse 25. okt 1993. aastal. Nii nagu loodus on pidevas muutumises, nii on ka "Osoon" ajas muutunud. 25 aastaga on kogunenud muljetavaldav kogus arhiivimaterjali, mida jagame oma vaatajatega. Režissöör Keiti Väliste, toimetajad Õie Arusoo, Kristo Elias ja Sander Loite, produtsent Õie Arusoo.