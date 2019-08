Töörööbikud

Mida teha kui sul on kolm last ja sa elad lähimast töökohast mitmekümne kilomeetri kaugusel? Viire otsustas hakata kanu pidama, kelle munade...

Mida teha kui sul on kolm last ja sa elad lähimast töökohast mitmekümne kilomeetri kaugusel? Viire otsustas hakata kanu pidama, kelle munade müük annab perele olulise lisasissetuleku. Või kui sinu töökoht koondati ja uut ei olegi nii kerge leida? Indrek hakkas tegema seda, mida ta kõige paremini oskab - ta ehitas oma garaaži köögi ja hakkas valmistama ruudukujulisi pitsasid. Kas see kõik oleks võimalik ilma sotsiaalmeediata? Režissöör Märten Vaher, autor-toimetaja Piret Jürman, produtsent Hannela Lippus.