Saade on pühendatud meie kaunitele ja tegusatele naistele. Oma armsa asja loo räägib Kai Saar, kelle mälestusese on hindamatu pärandus emalt. Lia Virkuse käe all valmib isuäratav tort. Hommikukohvi joome ühe tubli emaga.