Lääne ajalehes ilmub Dunja mineviku kohta hävitav artikkel. Martin kahtlustab, et see on Katja kirjutatud. Katja tutvub Ameerika salaluure töötaja Robert Schnyderiga, kes pakub talle kokkulepet. Hans mõistab, et Falk püüab tähtsamaid Stasi toimikuid enne hävitamist pildistada, et neist hiljem kasu lõigata.