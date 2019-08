Weyse on haiglast vapralt tagasi, aga ta abikaasa ilmub välja ja tunneb huvi, kus ta laulatussõrmus on.

Weyse on haiglast vapralt tagasi, aga ta abikaasa ilmub välja ja tunneb huvi, kus ta laulatussõrmus on. Ka Madseni elus pole just lihtsad ajad, kui ta tahab päästa oma abielu ja samas sõlmida lepingut Saksamaaga. Veralt nõuab Roberti Rootsi aitamine tõelist leidlikkust ja uus algus terendab ka Amandale.