Eesti lood

Trubaduur, laevamuusik ja mitmes ansamblis mitut pilli mängiv Olavi Kõrre asus 2013. aastal tööle muusikaõpetajana Pärnu Toimetulekukoolis, kus õpivad erivajadustega lapsed. Olavi usub kindlalt, et rütmi tunnetamine aitab haigetel lastel igapäevasest elust paremini osa saada. Ta arvab, et muusika kasvatab ja ravib. Tal on ka põhjust seda uskuda. Idee autor Ela Tomson, stsenarist-režissöör Mati-Jüri Põldre, helirežissöör Harmo Kallaste, monteerija Kersti Miilen, produtsent Marju Lepp. Tootis Filmivabrik.