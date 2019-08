Reisile minuga

Egiptuses paistab alati päike. Veendusime selles ka nüüd, veebruarikuus, kui seal oli meeldivalt soe ning kõik apelsini- ja kirsipuud õitsesid.

Egiptuses paistab alati päike. Veendusime selles ka nüüd, veebruarikuus, kui seal oli meeldivalt soe ning kõik apelsini- ja kirsipuud õitsesid. Kui reisijuhiks on Linnar Priimägi, siis on teada, et päris ilma kultuurita me ei pääse - seekord otsis ta üles Hurgadale kõige lähemal olevad kohad. Filmisid Linnar Priimägi ja Tiina Park. Saate tootis Free Studio.