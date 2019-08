A. H. Tammsaare miniatuuri "Poiss ja liblik" sisu on tähenduslik: liblikat püüdes tallab poiss lilled ära. Kas liblikauurijal Urmas Jürivetel...

A. H. Tammsaare miniatuuri "Poiss ja liblik" sisu on tähenduslik: liblikat püüdes tallab poiss lilled ära. Kas liblikauurijal Urmas Jürivetel läheb paremini? Ornitoloogid uurivad, kas ja kuidas mõjutab müra lindude pesitsemist. Üle paadiserva piiludes on näha, et vesiroosi suurtel ujulehtedel käib vilgas elu - seal toimetavad vesiroosimardikad. Autorid Kristo Elias, Sander Loite ja Hannes Rohtma. Režissöör Keiti Väliste, operaatorid Madis Reimund, Ants Tammik, Hannes Rohtma, toimetaja-produtsent Õie Arusoo.