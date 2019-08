Reisile minuga

Mérida linna rajas Yucatáni poolsaarele 16. sajandil konkistadoor Francisco de Montejo noorem. See linn oli koloniaalajastul väga oluline ja sai...

Mérida linna rajas Yucatáni poolsaarele 16. sajandil konkistadoor Francisco de Montejo noorem. See linn oli koloniaalajastul väga oluline ja sai taas tähtsaks 20. sajandi algul, mil rikastus köievalmistamisel kasutatava kohaliku sisali müügiga. Just siis olevat olnud Méridas kõige rohkem miljonäre. Praegu elab linnas 2 miljonit inimest ja see on poolsaare oluline tööstuslinn. Mérida üks märksõnu on eredavärvilised võrkkiiged, mida tehakse käsitsi henekeninöörist. Filmisid Linnar Priimägi ja Tiina Park. Saate tootis Free Studio.