Juba 21 aastat peetakse Eestimaal jahti, kus relvadeks fotoaparaadid, laskemoonaks mälukaardid ja jahisaagiks ilusad loodus- ning loomapildid. "Vereta jahi" selle aasta "saakloom" ilves jahilistele end ei ilmutanud. Võidutööks tunnistati Indrek Ilometsa pilt pisikesest metstildrist. Uudo Timm on aastakümneid uurinud väljasuremisohus lendoravate saatust. Teadlasele on abiks raadiosaatjatega varustatud loomad. Seekord osalevad teadusuuringus lendorava pojad, et teada saada, millise teekonna nad ema juurest lahkudes ette võtavad. Autorid Kristo Elias ja Sander Loite. Režissöör Keiti Väliste, operaatorid Madis Reimund ja Mattias Veermets, toimetaja-produtsent Õie Arusoo.