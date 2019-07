Peata oma sõbrad

Päästeameti veeohutuse õppefilm, milles mängufilmilikult elulised stseenid vahelduvad õpetlike animatsioonide ja intervjuudega. Film räägib põhilistest ohtudest, mis meid suvel veekogu ääres varitsevad, andes vaatajatele võimaluse ära tunda võimalikke ohumärke, et nende abil edaspidi õnnetusi vältida. Film toob vaatajateni kolm erinevat juhtumit, mille näitlikustamiseks on kasutatud animatsioone ja asjakohaseid spetsialistide kommentaare. Igal suvel juhtub õnnetusi alkoholijoobes vette sattunud inimestega, lastega kui ka päästevestita paadisõitjatega. Nii tõsiseid vigastusi kui ka surma saadakse sageli just vettehüpetel. Kõiki neid õnnetusi saab ära hoida.