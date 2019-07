Sõpruse väärtusest saad aru alles siis, kui see on sinu elust kadunud. Kui sõber ei saa aru, mis talle elus parim on, siis tuleb teda juhtida.

Sõpruse väärtusest saad aru alles siis, kui see on sinu elust kadunud. Kui sõber ei saa aru, mis talle elus parim on, siis tuleb teda juhtida. Politsei kahtleb, et naised on seotud mingi sellise asjaga, millega nad hakkama ei saa. Tõeni jõudmine on sihtmärk.