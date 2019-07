Jaht mõrvarile jätkub suure hooga. Saga ja Henrik on roimari isikus veendunud, ent kui minnakse teda kinni võtma, on kahtlusalune kadunud. Uurijaid üllatab järgmine ohver ja uurimine võtab nüüd hoopis uue pöörde. Mõrvaril on põhjalikult viimistletud plaan - ta ootab, et lavastada suurt finaali. Sagat küsitletakse uuesti seoses ema oletatava mõrvaga. Kõik asitõendid viitavad Sagale. Pärast dramaatilist tulevahetust politseimajas, käsib Linn Sagal aja maha võtta. Kuidas saab Saga tõestada oma süütust ja jätkata elutähtsat tööd politseis?