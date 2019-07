Vanapaar leitakse tapetuna oma kodus Ystadi lähedal. Taas on nad paigutatud viisil, mis jäljendab kunstiteost, ja mõlemal leitakse suus põletusmärgid nagu varasematel ohvritel. Eeldatavalt on oodata veel ühte mõrva. Kõigi märkide järgi võib ohvriks saada Freddie Holst, kes aga keeldub politseivalvest. Meiliaadressi kaudu jõutakse viimaks kahtlustatava mõrvari jälgedele. Mõlemal pool silda algab jaht, kuid tal õnnestub kaduda. Tapetud abielupaar oli kasvatanud kasulapsi ja üks nimi nende seas torkab silma... Kuna on tekkinud kahtlus, et Saga ema surm ei olnud enesetapp, vaid mõrv, küsitleb sisejuurdlusosakonna töötaja Sagat.