Otse Põhja-Ameerika rahvarohkete linnade piirilt algab vaba loodus. Siin kasvavad maailma kõrgeimad puud, supervulkaani geisrid paiskavad tulist vett õhku ja võimas Mississippi kannab vett ookeani. Suure mandri kliima ulatub ühest äärmusest teise: Kanada Arktika-osas valitseb karm külm, Panama vihmametsas aurav kuumus. Loomadel tuleb elu eest võidelda nii loodusjõudude kui ka üksteisega. Kõrbed nõuavad loomadelt erilist kohastumist. Pärast ootamatut vihmavalingut tulevad kõvaks kuivanud maa seest välja konnad. Rüütelviud teevad meeskonnatööd, püüdes saaki hiiglasliku saguaaro-karneegiakaktuse astelde vahel. Jaaguarid luuravad saaki tähistaeva all. Kõrb on rohkem elus, kui me oskame ette kujutleda.