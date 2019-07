Tänavused Euroopa meistrivõistlused jalgratturite grupisõidus toimuvad mitmekesisel rajal Hollandis Alkmaaris. Eesti mehed on sel hooajal näidanud suurepäraseid tulemusi eesotsas Alo Jakini hõbedase medaliga Euroopa mängudelt. Hollandi sprintereid soosiv rada on kindlasti maiuspalaks ka meie proffiratturitele. Tiitlikaitsjana asub starti itaallane Matteo Trentin, võistlusmaa pikkuseks on 172,6 kilomeetrit.