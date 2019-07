Suvine Emajõe-retk lõpeb Emajõe Suursoos, mis on Eesti suurim deltasoostik. Siinne märgade elupaikade suur mitmekesisus meeldib paljudele...

Suvine Emajõe-retk lõpeb Emajõe Suursoos, mis on Eesti suurim deltasoostik. Siinne märgade elupaikade suur mitmekesisus meeldib paljudele taimedele, lindudele ja loomadele, kuid väga vähestele inimestele. Aga, kes on siia soode keskele kord tulnud, selle on paiga ilu, vaikus ja rahu täielikult oma võimusesse haaranud. Kümme aastat tagasi märkasid kalurid Käsmu lahes uut kalaliiki - ümarmudilat. Tegu on võõrliigiga, keda kalurid päriskalaks ei pea ja püüda ei soovi. Teadlased uurivad, kuidas ja millega oleks võimalik ümarmudilat ning teisi väheväärtuslikke kalaliike merest välja tõmmata. Sookurg on pikaealine lind. Paarielu alustavad nad kolmandal eluaastal, aga kurnani jõutakse alles nelja-viie aastaselt. Sookure pesapaiga- ja sünnipaigatruuduse kohta teatakse veel väga vähe. Lindude rändeteede uurimiseks saavad nad rõnga jalga. Sookurgede rõngastamist jälgis Martin Vesberg. Autorid Kristo Elias, Sander Loite ja Martin Vesberg. Režissöör Keiti Väliste, operaatorid Madis Reimund, Ants Tammik, Martin Vesberg, helirežissöör Taisto Uuslail, toimetaja-produtsent Õie Arusoo.