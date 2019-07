R: Wolfgang Becker. O: Daniel Brühl, Jesper Christensen, Amira Casar, Tambet Tuisk. „Mina ja Kaminski“ on ka eesti keelde tõlgitud Daniel Kehlmanni menuromaanil põhinev tragikoomiline seiklusfilm auahne ajakirjaniku Sebastian Zöllneri (Daniel Brühl) ja elutee koidikul oleva kunstniku Manuel Kaminski (Jesper Christensen) ühisest teekonnast. Noort Kaminskit, kes New Yorgi kunstiringkondades mängleva kerglusega figureerib, kehastab Tambet Tuisk. Brühl kehastab kunstiteadlasest ajakirjanikku, kes on kuulsuseihast nii pimestatud, et on tähelepanu nimel valmis iga kuulujutu faktiks tõlgendama. Nõnda asubki ta tõestama, et maailmakuulus pime maalikunstnik Manuel Kaminski on tegelikult kogu elu nägija olnud. Ta hakkab kirjutama Kaminski autobiograafiat, lootes temalt saladuse välja pressida. Elukogenud Kaminski ei lase aga ennast nii kergesti üle kavaldada ja tulemuseks on kahe mehe humoorikas teekond läbi Šveitsi, Saksamaa ning Prantsusmaa. Sakslase Wolfgang Beckeri („Good bye, Lenin“) film pilab kunstiringkondade kõrkust, 21. sajandi pealiskaudset teotahtelisust ja sugulussidemete materialiseerumist.