Aleksei Turovski tunneb elusloodust nagu oma viit sõrme, aga lisaks sellele on tal imepärane võime rääkida loodusest sütitavaid lugusid. Käisime Alekseil külas tema maalilises suvekodus Saaremaal, et uurida, millised on need tõekspidamised, mille järgi mees oma tegemisi ja perekonda on suunanud ning mis teeb temast õnneliku inimese. Saate tegid Maria Kivirand ja Robi Uppin.