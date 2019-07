Eesti lood

Film saavutusharrastussportlastest ja nende ambitsioonidest ning võitlustest teel võidule.

Film saavutusharrastussportlastest ja nende ambitsioonidest ning võitlustest teel võidule. Viimastel aastatel on Eestis harrastussportlaste, sealhulgas ka saavutusharrastussportlaste hulk plahvatuslikult kasvanud. Need on keskealised mehed, kelle spordiharrastus on väljunud tervisespordi piiridest, kes tunnistavad vaid võitu ja astuvad proffide kandadele. Filmis otsime vastust lihtsale küsimusele: miks nad seda teevad? Kas saavutusharrastussport on puhas? Režissöör Andres Keil.