Kevadel tulevad mustsaba-vigled Eestisse pesitsema. Siin leitakse kaaslane ja kui õnne on, kasvatatakse pojad üles...

Kevadel tulevad mustsaba-vigled Eestisse pesitsema. Siin leitakse kaaslane ja kui õnne on, kasvatatakse pojad üles. Tihtipeale on aga kiskjad juba enne koorumist kohal. Euroopas on viimasel ajal mustsaba-viglede arvukus langenud. Mis on selle põhjus? Jõeretk Alam-Pedja metsikust loodusest on jõudnud Tartu linnakeskkonda. Kuni 1996. aastani saatis Tartu linn kogu oma reovee Emajõkke, nüüd hoolitseb jõe tervise eest Tartu Veevärk. Puhas veepeegel meelitab loodusesõpru ka lodjaretkele. Martin Vesbergi filmikangelased on seekord sarvikpütid. Mis juhtus lindudega Kuressaare vallikraavis? Autorid Sander Loite, Kristo Elias, Martin Vesberg. Režissöör Keiti Väliste, operaatorid Madis Reimund ja Martin Vesberg, helirežissöör Taisto Uuslail, toimetaja-produtsent Õie Arusoo.