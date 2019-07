Eesti lood

Tartu on eriline linn, mille tänavaseinad, elektrikapid ja sillaalused on kaetud erksavärviliste joonistuste ning sõnumitega.

Tartu on eriline linn, mille tänavaseinad, elektrikapid ja sillaalused on kaetud erksavärviliste joonistuste ning sõnumitega. Linn, kus ametlik linnavõim tolereerib tänavakunsti. Linn, kus korraldatakse tänavakunstiekskursioone ja toimub Eesti ainuke tänavakunstifestival. Ent kes on need salapärased öö varjus spreipurkidega liikuvad kunstnikud ja miks nad seda teevad? "Lõuendilinn" on pilguheit Tartu tänavakunstile läbi MinaJaLydia ja Edward von Lõnguse. Režissöör-operaator Aleksandr Heifets, montaažirežissöör Helis Hirve, helirežissöör Sven Sosnitski, produtsent Helen Vinogradov. Tootjad Taiga Film ja Vincent Films.