Armastus Berliinis

1989. aasta sügisel on raudne eesriie langemas, valitsus soovib reforme kiirelt ellu viia. Muutuvad ajad mõjutavad ka Kupferite perekonda. Martini tütre lapsendanud perekond on läände kolinud, kuid mees otsustab nad üles otsida. Falk on veendunud Stasi-ohvitser, kuid üksik ja kibestunud, sest tema naine Vera jättis ta lõplikult maha. Hans on partei poliitikast distantseerunud, tema naine kannatab riigi lagunemise tõttu, lisaks kimbutavad teda terviseprobleemid. Dunja Hausmann on koos Veraga liitunud inimõiguslaste liikumisega.