Juubeliaastale kohaselt näitame Eestimaa üht ürgsema ja mitmekesisema loodusega ala - Alam-Pedja looduskaitseala. See on üsna üksik paik, kus elab hunte ja karusid rohkem kui inimesi. Alam-Pedja looduskaitsealale jääb ka Emajõe ülemjooks, kust alustame "Osooni" jõeretke, et uurida Eesti ainukese täies pikkuses laevatatava jõe tervist. Eesti idaosas laiuv hiiglaslik Peipsi järv on Euroopa looduslike järvede hulgas suuruselt viiendal kohal. Peipsi on üks paremaid kalajärvi, kus elab 36 kalaliiki, võib-olla kõige iseloomulikumad on peipsi tint, peipsi siig ja rääbis, viimase püük ongi parasjagu käsil. Martin Vesberg jälgis tuttpüttide elu kevadisest pulmamängust poegade koorumiseni. Autorid Kristo Elias, Sander Loite ja Martin Vesberg. Režissöör Keiti Väliste, operaatorid Madis Reimund, Martin Vesberg, helirežissöör Taisto Uuslail, toimetaja-produtsent Õie Arusoo.