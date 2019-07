Saatesari kõrvutab kahte sama elukutse esindajat tuues esile nende ühisosa ja rõhutades samas erinevusi.

Saatesari kõrvutab kahte sama elukutse esindajat tuues esile nende ühisosa ja rõhutades samas erinevusi. Ametid on samad, tulemus on sama, ent protsess ja suhtumine täiesti erinevad. Kes on need inimesed nende ametite taga? Saate eesmärgiks on väärtustada erinevaid ameteid ja näidata nende telgitaguseid. Režissöör Märten Vaher, autor-toimetaja Marit Ummelas, produtsent Hannela Lippus.