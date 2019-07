Toomas Talts viibib suurema osa oma vabast ajast õhus. Eestis on ta praktiliselt ainuke, kes tegeleb BASE-hüppamisega. Hullumeelsed hüpped toimuvad 50-200 meetri kõrguselt ilma varulangevarjuta. Miks on vaja oma elu ohtu seada? Kellele ja mida ning kas üldse on vaja tõestada? Režissöör-operaator-monteerija Mihkel Soe, muusika Rein Fuks, produtsent Kaspar Kaljas. Tootja OÜ Rottfilm.