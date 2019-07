Wikmani poisid

Jaan Krossi samanimelise romaani põhjal valminud teleseriaali peategelasteks on gümnaasiumi ühe klassi poisid.

Jaan Krossi samanimelise romaani põhjal valminud teleseriaali peategelasteks on gümnaasiumi ühe klassi poisid. See on lugu koolielust, ühe põlvkonna kujunemisest, enesekssaamisest ja -jäämisest Teise maailmasõja eel ning ajal. Sarjas näeme värvikat õpetajate ja õpilaste galeriid ja palju huvitavaid osatäitmisi. Stsenaristid Hugo Ader, Andres Maimik, Anu Soolep ja Vilja Palm. Režissöör-lavastaja Vilja Palm, operaator Aarne Kraam, kunstnik Tiiu Übi, helilooja Sven Grünberg, toimetaja Hanneli Reili.