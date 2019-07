Töörööbikud

Merli on juba 12 aastat olnud lõbusaks kaaslaseks ja lustakaks peojuhiks laste sünnipäevadel ning pidudel.

Ühe hea peo õnnestumiseks on vaja suurepärast õhtujuhti, kes selle osavalt enda kätte haarab ja märkamatult õigesse suunda juhib. Merli on juba 12 aastat olnud lõbusaks kaaslaseks ja lustakaks peojuhiks laste sünnipäevadel ning pidudel. Kuldari ülesandeks on aga luua mõnus meeleolu ja vaba õhkkond täiskasvanute pidudel. Tema eriliseks lemmikuks on pulmad - juhtida seda ühte päeva, mis on kordumatu! Kuidas aga olla pidevalt heatujuline ja sobida igasse seltskonda? Režissöör Märten Vaher, autor-toimetaja Piret Jürman, produtsent Hannela Lippus.