Kas mööda merd on võimalik hääletada? Kaks noort naist proovivad järele. Uue reisisaate esimeses osas õpivad neiud purjetamist, et oleks lihtsam Euroopa sadamates jahtide peale saada. Sadamast sadamasse võõraid moosides loodavad nad jõuda kuu ajaga Eestist Portugali. Saate autorid on Mari Tamm ja Keiti Väliste.