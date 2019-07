Meie inimesed

Ruhnu on ilmselt kõige eksootilisem paik Eestis. Ainuüksi juba sellepärast, et kaugele meretagusele saarele kohalejõudmine võib osutuda tõeliseks väljakutseks. Ja kord juba kohale saades, ei või kunagi päris kindel olla, kas sealt ka soovitud hetkel tulema saab. Puhkamiseks ideaalne! Aga kas ka igapäevaseks eluks? Lõuna-Eesti mees Ott otsustas aga just Ruhnu saarevahiks minna ja sinna oma päris kodu rajada. Hetkel on ta alles suurte muutuste alguses. Kas saar võtab ta omaks või heidab kõrvale? Režissöör Tarvo Mölder, autor-toimetaja Grete Lõbu, produtsent Hannela Lippus.