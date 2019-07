Geenius. Picasso

Ka pärast Pablo juurest lahkumist ei pääse Françoise temast lõplikult. Ta abiellub kunstiõpetaja Luc Simoniga.

Ka pärast Pablo juurest lahkumist ei pääse Françoise temast lõplikult. Ta abiellub kunstiõpetaja Luc Simoniga. Kui ta palub, et Pablo avaks lastele hooldefondid, nõuab Pablo, et Françoise lahutaks Lucist ja abielluks temaga. Françoise korraldab New Yorgis oma teoste näituse ja kirjutab raamatu oma ahistavatest suhetest Pabloga. Pablo tutvub Jacqueline’iga, kellest saab tema viimane muusa ja teine abikaasa pärast Olga surma. 1973. aasta 8. aprillil suri Pablo 91 aasta vanusena testamenti jätmata.