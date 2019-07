Reisile minuga

Budapest on muusika ja Liszti linn. Helilooja kortermuuseum on väike, kuid kõnekas.

Ungari Rahvusooperis saame osa Antonio Vivaldi ooperist "Farnace" ja lavastaja Ference Anger räägib, miks ta Vivaldi ette võttis. Tamas Solymosi on ooperiteatri peaballettmeister, kes kavatseb rahvusvahelise balletitrupi koosseisu ja külalislavastajatega laiemat tuntust saada. Ooperiteater valmis 1884. aastal, tookord polnud rahaga probleemi ja seda on näha ka ehituse suursugususest. Endist uhket kuningatreppi mööda tohib täna käia vaid peaminister. Armastatud keisrinna Sissi riietumistuba on avatud kõigile. Budapest on muusika ja Liszti linn. Helilooja kortermuuseum on väike, kuid kõnekas. Katalin Avar näitab meile Liszti klaverit, mida hoitakse kui tõelist reliikviat. Liszti Muusikaakedeemia suur kuldne saal, mida restaureeriti viimased kümme aastat, tundub kohati uhkem kui Viini Musikvereini kuldne saal. Budapest on ilusti korda tehtud. Varkerti Bazaari restaureerimistööd lõpetati alles kaks aastat tagasi ja nüüd kuulub see kaunis linnaosa UNESCO maailmapärandi nimistusse. Filmisid Linnar Priimägi, Tiina Park ja Manfred Vainokivi. Saate tootis Free Studio.