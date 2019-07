Sajad tuhanded rändlinnud põhja- ja idapoolsetelt metsaaladelt ning tundraaladelt kirdes ja põhjas läbivad igal kevadel Eestit...

Sajad tuhanded rändlinnud põhja- ja idapoolsetelt metsaaladelt ning tundraaladelt kirdes ja põhjas läbivad igal kevadel Eestit. See on suurepärane vaatepilt linnusõpradele ja tõeline nuhtlus põllumehele. Pikast rändest väsinud linnud teevad meil rändepeatuse, et pisut kosuda ja rasvavarusid täiendada. Näljastele lindudele sobib iga oraselible ja värskelt mahakülvatud viljaseeme. Mida teha, et linnud saaksid söönuks ja põllumees ei kaotaks saaki? Hülgeuurijad hallhüljeste pärast enam nii väga muretsema ei pea, nende arvukus on viimastel aastatel tõusnud, küll aga on tõsine murelaps viigerhüljes. Milline on selle aasta hülgekevad? Katused on inimkaaslejatele lindudele otsekui maamärgi või maandumisraja eest. Nii võib varakevadel näha katusele potsatamas linavästrikke, kellele lausa meeldib inimesega koos elada. Autorid Kristo Elias, Sander Loite, Karl Adami. Režissöör Keiti Väliste, operaatorid Madis Reimund, Aivo Rannik ja Karl Adami, helirežissöör Taisto Uuslail, toimetaja-produtsent Õie Arusoo.