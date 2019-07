Uudishimu tippkeskus

Kliima ja nõuded kvaliteedile muudavad põllumajandust ning seeläbi me toidulauda. Kuidas aitab tippteadus seda eetiliselt teha?

Kana muneb nokast, lehm lüpsab suust. Juba vanarahvas teadis, et sellest, mida kana ja lehm söövad, sõltub lõpuks inimese toidulaud. See toidulaud algab tänapäeval aga katseklaasis piimakarja tõuaretamisest. Samuti põllult ja karjamaalt, kus sordiaretus on omaette tippteadus. Kuidas aga muutub põllumajandus, kui aastaajad pole enam endist nägu ja milline on eetiline loomaaretus? Saatejuht Eeva Esse, toimetajad Marju Himma ja Greete Palmiste, režissöör Margo Siimon. Tootjad Vesilind OÜ ja Filmit OÜ.