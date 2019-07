2012 Omaanist Maldiividele (Indian Ocean with Simon Reeve) 05.08 kell 23:05

Seekord asub Simon Reeve teele Musandami poolsaarelt Hormuzi väinas. See on üks maailma strateegiliselt tähtsamaid veeteid, kuna siit sõidavad Pärsia lahe naftat vedavad tankerid India ookeanile. Edasi viib reis Simoni Mumbaisse, India ookeani suurimasse sadamasse, ja seejärel Maldiividele, mis kuuluvad maailma kaunimate korallisaarte hulka. Paraku on reostus jõudnud ka neile paradiisisaartele.