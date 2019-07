Geenius. Picasso

Sürrealistist kirjanik André Breton kutsub Pablot sürrealistlikku liikumisse, kuid Pablo ei soovi mingit sildistamist.

Leides end tõusikust Olga abikaasana otsekui lõksus, otsib Pablo uut muusat ja armsamat. Ta kohtub Marie-Thérèse'iga ja kui too jääb rasedaks, tahab Pablo Olgast lahutada. Ta muudab meelt, kui selgub, et peab loovutama Olgale pooled maalid. 1935. aastal hakkab Pablo kirjutama luuletusi. Sõber Paul Éluard tutvustab teda fotograaf Dorale. Saanud teada, et Pablo käib noore armukese Geneviève'iga St Tropez's, läheb Françoise ära, et ise loominguga tegelda.