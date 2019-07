Evelin tuleb välja ideega viia Rokko vanad riided Are pojale, aga Georg ei ole selle üle just eriti rõõmus.

Siis, kui Jaanuse ja Jane suhted hakkavad tasapisi soojenema, pakutakse Jaanusele tööd. Evelin tuleb välja ideega viia Rokko vanad riided Are pojale, aga Georg ei ole selle üle just eriti rõõmus. Jaak Pallo on linnas ja külastab Allanit, et talle oma muret kurta. Johannes ja Kristjan ajavad kalamehejuttu.