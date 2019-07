Uudishimu tippkeskus

Kuidas väärindada turvast, päästa meid plastiuputusest või valmistada aina suurema mälumahuga elektroonikavahendeid? Appi tuleb keemia.

Kilo turvast maksab mõne euro. Sellest turbast oskab keemik Indrek Tallo aga teha sütt, mille kilo võib maksta mõnituhat aga ka mõnikümmend tuhat eurot. Tallinna Tehnikaülikooli materjaliteadlane Andres Krumme aga räägib, kuidas keemia tuleb appi päästma meid plastiuputusest. Tartu Ülikooli keemik Piret Pikma läheb aga sügavale meie elektroonikas peituvate mäluvahendite sisse ning selgitab, kuidas tema tehtav keemia aitab meil teha üha väiksemaid ja väiksemaid lektroonikavahendeid, millel on üha suurem ja suurem mälumaht. Kõik see kokku on keemia, mis meid igapäevaselt teenib. Saatejuht Eeva Esse, toimetajad Marju Himma ja Greete Palmiste, režissöör Margo Siimon. Tootjad Vesilind OÜ ja Filmit OÜ.